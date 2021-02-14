رئيس المنيا: 620 ألف جنيه قروض ميسرة للمواطنين في 2020

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تمويل ودعم ١٠٦ من الذكور والإناث بمبلغ ٦٢٠،٠٠٠ ألف جنيه في صورة قروض ميسرة لدعم المواطنين وتوفير فرص عمل لهم خلال الفترة من ٢٠٢٠١١ حتى 31 12 2020.وأوضح رئيس المركز أنه في إطار ماتقوم به الوحدة المحلية في خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين من خلال دعم وتمويل المشاريع المتناهية الصغر عن طريق إدارة التنمية بالوحدة المحلية بتقديم قروض ميسرة لهم لدعم المشروعات الصغيرة.وأكد رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات للقضاء على البطالة وتحقيق مستوى معيشة أحسن وأفضل للفرد.