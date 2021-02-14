«محمود وسيمبا» يوزعان حلوى «الفلانتين» على المارة (صور)

يميل المصريون بطبعهم إلى تلوين الأيام بالبهجة، فلا تجد أي مناسبة سعيدة تمضى والسلام، دون احتفال يليق بها، وفى عيد الحب أو الفلانتين، لا يخلو الشارع المصري منه ولو بتقديم «الحلوى» على المارة، وهذه الطريقة الدائمة لدى البعض في اقتناص الفرص لنشر السعادة بين الناس.محمود وسيمباقرر محمود وسيمبا، في العشرينات من عمرهما، أن يفعلا شيئًا جديدًا هذا الصباح، لنشر الفرحة بين الناس، فارتديا الملابس الحمراء مع الشابو كبيرة الحجم للاحتفال بالفلانتين على طريقتهما الخاصة.حلوى الفلانيتن فى شوارع القاهرةقدما مجموعة من الحلوى الملفوفة والمزينة بشريطة حمراء للمارة في شوارع القاهرة، وقال محمود لـ«الدستور»: «الأطفال بيفرحوا بالهدايا والناس بتكون سعيدة لما بنقدم لهم الحلوى»، ويلتقط منه الحديث صديقه سيمبا: «الناس مستغربة من شكلنا، لكن احنا عايشين مع المود بتاع الفلانتين».عيد حب أم محن؟يحكي محمود أنه كل مناسبة يرافق صديقه سيمبا، في محاولة إسعاد المارة بالشوارع، فهذه ليست المرة الأولى لهما، التى يقرران فيها تقديم الحلوى للناس فى المناسبات، فسبق وخرجا يوم رأس السنة بزي بابا نويل، وأيضًا يحتفلا كل عيد أضحي من كل عام فى الشوارع، ويرى سيمبا أن مناسبة الفلانيتن تختلف كثيرًا عن أى مناسبة أخرى، قائلًا: «الناس شايفين الفلانتين شئ مضحك جدا، إنما رأس السنة عادي، وبعض المصريين شايفين أنه عيد محن مش حب فهناك ناس معترفة به وناس لا».عيد الفلانتينويحتفل اليوم العالم، 14 فبراير من كل عام بعيد الحب أو "الفلانتين"، وهو مناسبة سعيد لكل العشاق، فيها يتبادلون كلمات الحب والأمنيات السعيدة، والاحتفال سواء بالخروج إلى الكثير من الأماكن الترفيهية أو حتى داخل المنزل فى أجواء مليئة بالرومانسية لتجديد الحب بينهم وإضفاء ذكرى سعيدة لاتنسى بينهم.