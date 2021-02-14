تونس وبوركينا فاسو تبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية بوركينا فاسو الفا مامادو باري، سبل دفع التعاون المشترك في كافة المجالات علي الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الجرندي من نظيره البوركيني، حيث أكد الوزيران على أهمية دفع آليات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، ولاسيما في قطاعات البحث العلمي والتعليم العالي والتدريب المهني، وكذلك دعم تبادل التجارب والخبرات في المجالين الطبي والصيدلي، بما يستجيب للتحديات التي يواجها العالم اليوم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.كما أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين، تماشيا مع الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية، خاصة بعد فتح سفارة للجمهورية التونسية في بوركينا فاسو.وشدد الجرندي على الأولية التي توليها تونس في سياستها الخارجية للبعد الإفريقي، مشيرا إلي آفاق العلاقات مع بوركينافاسو، ولاسيما الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتطلع تونس إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في هذا البلد الصديق.ومن جهته، أعرب الفا مامادو باري عن رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي مع تونس، والاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.