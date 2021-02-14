شروط الاشتراك في المسابقة الرياضية لاتحاد طلاب جامعة حلوان
الأحد 14/فبراير/2021 - 04:35 م
إسراء جمالطباعة
تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، مسابقة "online free style" لأفضل مهارة رياضية لطلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد الدكتور ماجد نجم، اهتمام جامعة حلوان الكبير بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيها بما يفيدهم صحيًا وبدنيًا، فالعقل السليم في الجسم السليم، والرياضة لها أهمية كبيرة فهي تساهم في رفع الروح المعنوية وزيادة النشاط والحيوية والسعادة لدى الفرد.
وتتم المسابقة من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله على رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق مع صورة كارنيه الطالب، على أن يتم التقييم من خلال لجنة تحكيم متخصصة، تمثل 75% من درجة التقييم، بجانب التفاعل مع الفيديوهات بشكل جيد وصحيح بعد رفعها على صفحة الاتحاد، وتمثل 25% من درجة التقييم.
وتتضمن شروط المسابقة:
- أن يكون المتسابق مقيد بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان
- يمكن أن تكون المهارة فردية أو جماعية.
- مدة الفيديو لا تزيد عن 3 دقائق.
- أن يتم رفع الڤيديو بعد موافقة لجنة التحكيم
- يراعي محاولة إخراج الفيديو بطريقة جيدة وملائمة
- يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التقييم.
ويمكن للطلاب إرسال أعمال المسابقة على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان "https:m.facebook.comHUSUnion".
وأكد الدكتور ماجد نجم، اهتمام جامعة حلوان الكبير بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيها بما يفيدهم صحيًا وبدنيًا، فالعقل السليم في الجسم السليم، والرياضة لها أهمية كبيرة فهي تساهم في رفع الروح المعنوية وزيادة النشاط والحيوية والسعادة لدى الفرد.
وتتم المسابقة من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله على رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق مع صورة كارنيه الطالب، على أن يتم التقييم من خلال لجنة تحكيم متخصصة، تمثل 75% من درجة التقييم، بجانب التفاعل مع الفيديوهات بشكل جيد وصحيح بعد رفعها على صفحة الاتحاد، وتمثل 25% من درجة التقييم.
وتتضمن شروط المسابقة:
- أن يكون المتسابق مقيد بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان
- يمكن أن تكون المهارة فردية أو جماعية.
- مدة الفيديو لا تزيد عن 3 دقائق.
- أن يتم رفع الڤيديو بعد موافقة لجنة التحكيم
- يراعي محاولة إخراج الفيديو بطريقة جيدة وملائمة
- يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التقييم.
ويمكن للطلاب إرسال أعمال المسابقة على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان "https:m.facebook.comHUSUnion".