15 وفاة و2224 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن حالات الشفاء من المرض بلغت 1079 حالة، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في عموم العراق.وأوضح البيان أن عدد الإصابات الكلية منذ بدء تفشي المرض بلغ 643 ألفا و852 إصابة، بينما بلغت حالات الشفاء الكلية 607 آلاف و59 حالة، والعدد الكلي للوفيات في البلاد 13 ألفا و179 حالة وفاة.