صعيديان يحتفلان بعيد الحب: «اشترينا لبعض ورد ومصحف» 

احتفل شابان بمركز أبوتشت في قنا، الأحد، بعيد الحب على طريقتهم الخاصة في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم العاشقين بإهداء المحبين ورودًا وهدايا في (الفلانتين).محمود أحمد وعلاء عربي، 19 عامًا من أبناء مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، أصدقاء من الطفولة احتفلا بعيد الحب على طريقتهم الخاصة بذهابهما لنجع حمادي لشراء الهدايا في عادة لم تنقطع منذ عام 2010: "إحنا أصدقاء من الطفولة وبنحتفل بصداقتنا ومش شرط عيد الحب يكون للعشاق فقط.يقول الصديقان، لـ"الدستور" إن الفلانتين ليس مقتصرًا على العشاق، فقط، إنما يمكن لأي شخص أن يحتفل بعيد الحب مع أي فرد من عائلته سواء كانت والدته أو شقيقته، أو حتى حتى صديقه.أضاف الصديقان أن ذهابهما لنجع حمادي شمالي محافظة قنا في عيد الحب يعتبر عادة مستمرة بينهما، حيث قاما بشراء "بوكيه ورد ومصحف" لبعضهما البعض احتفالًا بعيد الفلانتين صباح اليوم الأحد.