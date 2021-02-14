غاز المتوسط وتركيا والسياحة.. ماذا يفعل الرئيس القبرصي في إسرائيل؟

اجتماع مع ريفلين ونتنياهو

اجتماع بين وزراء خارجية قبرص وإسرائيل

التوترات مع تركيا في المتوسط

استئناف الرحلات الجوية

لقاء نتنياهو ورئيس الوزراء اليوناني

وصل نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، صباح اليوم الأحد، إلى إسرائيل، في زيارة هامة يعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيلين؛ لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وعقد الرئيس القبرصي، برؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، «لقاء عمل سياسي» وفق ما وصفته القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، ناقشا خلاله عدة ملفات منها استئناف حركة الطيران بين تل أبيب ونيقوسيا.ومن المقرر أن يلتقي أناستاسيادس ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون المثمر في ملف الطاقة، والتعاون في مجال الغاز في منطقة البحر المتوسط.ويرافق الرئيس القبرصي، خلال زيارته إلى إسرائيل، وزير خارجيته نيكوس كريستودوليدس، والذي سيعقد هو الأخر اجتماع عمل سياسي.ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية القبرصي، اليوم الأحد، مع جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين.تشمل الملفات التي سيناقشها الرئيس القبرصي مع نتنياهو هو التوترات الحالية مع تركيا في منطقة البحر المتوسط، فيما يخص التنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البحرية.وتتعاون تل أبيب ونيقوسيا بشكل وثيق في مجال الطاقة، كما أنهما أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يوجد مقره في القاهرة، ويضم – بجانب مصر – كل من اليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين.ومن المقرر أن توقع إسرائيل وقبرص على اتفاق تعاون في ملف المجال الجوي، ومن ثم استناف الرحلات الجوية بينهما.من جانبه، أعرب رئيس الاحتلال الإسرائيلي عن ترحيبه بالتفاهمات تقضي بائتناف السياحة بين تل أبيب ونيقوسيا، داعيا العديد من الدول إلى اعتماد جواز السفر الأخضر مع إسرائيل.وتأتي تلك الزيارة بعد اللقاء الذي عقده كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، مع نتنياهو، الأسبوع الماضي، في تل أبيب.وبحث نتنياهو وميتسوتاكيس العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون في مجال الطاقة والغاز في البحر المتوسط.