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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

غاز المتوسط وتركيا والسياحة.. ماذا يفعل الرئيس القبرصي في إسرائيل؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:50 م
اناستاسيادس
اناستاسيادس
سارة الشلقاني
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وصل نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، صباح اليوم الأحد، إلى إسرائيل، في زيارة هامة يعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيلين؛ لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

اجتماع مع ريفلين ونتنياهو
وعقد الرئيس القبرصي، برؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، «لقاء عمل سياسي» وفق ما وصفته القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، ناقشا خلاله عدة ملفات منها استئناف حركة الطيران بين تل أبيب ونيقوسيا.

ومن المقرر أن يلتقي أناستاسيادس ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون المثمر في ملف الطاقة، والتعاون في مجال الغاز في منطقة البحر المتوسط.

اجتماع بين وزراء خارجية قبرص وإسرائيل
ويرافق الرئيس القبرصي، خلال زيارته إلى إسرائيل، وزير خارجيته نيكوس كريستودوليدس، والذي سيعقد هو الأخر اجتماع عمل سياسي.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية القبرصي، اليوم الأحد، مع جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين.

التوترات مع تركيا في المتوسط
تشمل الملفات التي سيناقشها الرئيس القبرصي مع نتنياهو هو التوترات الحالية مع تركيا في منطقة البحر المتوسط، فيما يخص التنقيب عن الغاز وترسيم الحدود البحرية.

وتتعاون تل أبيب ونيقوسيا بشكل وثيق في مجال الطاقة، كما أنهما أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يوجد مقره في القاهرة، ويضم – بجانب مصر – كل من اليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين.

استئناف الرحلات الجوية
ومن المقرر أن توقع إسرائيل وقبرص على اتفاق تعاون في ملف المجال الجوي، ومن ثم استناف الرحلات الجوية بينهما.

من جانبه، أعرب رئيس الاحتلال الإسرائيلي عن ترحيبه بالتفاهمات تقضي بائتناف السياحة بين تل أبيب ونيقوسيا، داعيا العديد من الدول إلى اعتماد جواز السفر الأخضر مع إسرائيل.

لقاء نتنياهو ورئيس الوزراء اليوناني
وتأتي تلك الزيارة بعد اللقاء الذي عقده كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، مع نتنياهو، الأسبوع الماضي، في تل أبيب.

وبحث نتنياهو وميتسوتاكيس العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون في مجال الطاقة والغاز في البحر المتوسط.

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