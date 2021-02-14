غدا.. فيلم «تستاهل يا قلبي» بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الإثنين 15 فبراير، ضمن عروض نادي سينما المرأة، فيلم "تستاهل يا قلبي".الفيلم انتاج 2020، إخراج وسيناريو وتصوير لمياء إدريس، شارك في التصوير أحمد خلف، مونتاج ميشيل أبو زخم، ويدور حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، وتجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات مع عدد من النساء يمثلن أراء وطبقات اجتماعية مختلفة، في رحله بالسيارة تستغرق 30 دقيقه تقريبا هي مدة الفيلم.يعقب عرض الفيلم ندوة يتحدث فيها الناقد "الأمير أباظة" رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وتديرها الناقدان شاهندة محمد على، وإسلام أحمد على لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.