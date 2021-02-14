«المصوغات والموازين»: دمغ 348 ألف سبيكة ذهب وفضة

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بـ5 حملات تفتيشية بمنطقة العاشر من رمضان على محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفات، تم تحويلها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.وأكد منتصر، دمغ 108500 سبيكة ذهب، و337880 سبيكة فضة، و170463.3 جرام عيار (21)، وكذلك 304447.1 جرام ذهب عيار (18)، و1977 جرام فضة.وأكدت المصلحة، استمرار حملاتها على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.