مرتل كنسى: «الفلانتين» لا يُغير طقس القداس الإلهى اليوم

تحتفل الكنائس المصرية، اليوم الأحد، بعيد الحب المعروف كذلك باسم عيد الفلانتين.قال المرتل عبيد أنطون، في تصريحات خاصة، إن عيد الفلانتين ليس من الأعياد التي يتغير لها ألحان القداس الإلهي أو طقوسه مثل خميس العهد أو أبو غالمسيس، فلا ألحان قبطية تخص عيد الفلانتين مثل عيد الميلاد أو الغطاس، إلا أن هناك ترانيمًا نظمت فيما بعد باللغة العربية وفقا للموسيقى الحديثة.وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينـو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث إذا علم الإمبراطور فقام بجز رأس القديس وبعدما إذاقة آلامًا مبرحة.