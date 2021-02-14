التحقيقات تكشف تبادل طبيب الأسنان المتحرش لرسائل شذوذ مع عدة رجال

كشفت تحقيقات نيابة الدقي في الجيزة، في اتهام طبيب أسنان بهتك عرض 4 رجال بالقوة، أنه بالاطلاع على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين وجود رسائل متبادلة بينه وبين بضعة رجال على تطبيق المراسلة «واتس آب» تتضمن عبارات ورغبات شاذة متبادلة بينهم.وأوضحت التحقيقات أن نصوص هذه الرسائل كشفت اشتهاء الرجال دون النساء ومغايرة الميول الجنسية لهم عن الفطرة الطبيعية، وحكايات متبادلة عن علاقات جنسية مثلية اختبروها.كانت التحقيقات تضمنت شهادة «ع. أ. ا»، فنان ومؤلف سينمائي، و«أ. س»، لاعب كرة شهير، و«م. ر»، طبيب أسنان، و«م. ع»، مندوب بريد بإحدى الشركات الخاصة، و«ع. ز»، محاسب بشركة مقاولات.كانت النيابة العامة في وقت سابق، قد أمرت بإحالة المتهم محبوسًا للمحاكمة بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.