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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:40 م
الدكتور رجب قياتي
الدكتور رجب قياتي
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة بحي وسط للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، تم خلالها المرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز وأسفرت عن تحرير ٣٠ محضر لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

وأكد «قياتي» خلال الحملة التي رافقه خلالها عرفات عبدالله رئيس حي وسط ومحمد سلطان من إدارة المتابعة وأحمد مدحت العضو القانوني وياسر مدين مسئول الأمن وقسم الإشغالات على أن تلك الحملات ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من مجهود للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفظ الله بلدنا الحبيبة مصر.
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا
تحرير 30 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في حملة بالمنيا

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