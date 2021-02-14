السعودية: إعطاء أكثر من 440 ألف جرعة لقاح منذ بدء التطعيم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبد العالي، أنه تم إعطاء 446.940 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم بالمملكة حتى اليوم، مشيرًا إلى عودة توريد لقاحات كورونا إلى المملكة.وأكد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وصول كميات إضافية من لقاحات كورونا إلى المملكة بعد عودة التوريد، موضحًا أنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم.وقال متحدث الصحة السعودية، إن المملكة تؤكد من خلال قراراتها أن صحة الإنسان والفرد والمجتمع من أولى الأولويات، مشددًا: "يجب أن نلتزم جميعًا لكي تعود منحنيات إصابات كورونا إلى ما كانت عليه سابقًا".ودعا العالي، كل من خالط مصابًا بكورونا أن يخضع للحجر الصحي، مضيفًا: "ندعو الجميع إلى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الفيروس".وأوضح، أنه في حال ظهور نتيجة مسحة كورونا إيجابية بعد التعافي، فإن هذا أمر طبيعي في بعض الحالات، لافتًا إلى أن الدراسات تظهر أن معظم اللقاحات المضادة لكورونا فعالة ضد جميع تحورات الفيروس.