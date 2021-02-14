التفتيش على 129 منشأة عمالية خلال يناير بشمال سيناء

قال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، باستخراج 46 شهادة قياس مستوى المهارة، و45 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ4 حملات تفتيش شامل، وبحث 10 شكاوي عمالية تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 9 شكاوي للمحكمة العمالية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 2 منشأة يعمل بها 230 عاملا.كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 10 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.