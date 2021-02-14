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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«تعالى يا يسوع بيتنا».. أشهر ترانيم الفلانتين وألحان الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:37 م
الكنائس المصرية
الكنائس المصرية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنائس المصرية، اليوم الأحد، بعيد الحب المعروف كذلك باسم عيد الفلانتين.

قالت المرنمة هايدي عزيز لـ«الدستور»، إن عيد الفلانتين له ترانيمه التي يتغنى بها الأقباط مثل ترنيمة تعالى يا يسوع بيتنا التي تقول:"تعال يا يسوع بيتنا واملأ حياتنا صلاة وبارك عيلتنا وادينا أحلى حياة، بمحبتك حوالينا قربنا من بعضينا وكل واحد فينا تملك بالحب عليه".

وتقول ترنيمة يوم فرحي: "في يوم فرحي" ويوم منايا في يوم عرسي ويوم فرحي وهنايا أنا راح أغني أغنية ليسوعي حلوة هى راح أغني ليسوعي ما هو نبع سروري"، بجانب ترنيمة ربي أمامك أخذتُ قراري التي تقول: ربي أمامك اخذت قراري.. اخترت انت باختيارى.. وأعلن لك أمام الرب يسوع.. احفظك فى قلبى فى الضلوع"، كما تقول ترنيمة "دبلة وطرحة وورد كتير":"دبلة وطرحة وورد كتير.. فرحة وصوت ترتيل سبح ولحن جميل.. بنغنيه رب المجد يكون بيقود هو البيت ويسود وحده بخير وبجود..من فيض إيديه".

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث إذا علم الأمبراطور فقام بجز رأس القديس بعدما أذاقه الامآ مبرحة.

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