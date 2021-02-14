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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

17 فبراير.. ندوة لمناقشة منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:34 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
دعاء أبو العزم
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اتفق محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد نجم وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك على تنظيم ندوة أعضاء الجمعية العمومية لكلا من الشعبة وغرفة ملاحة الإسكندرية.

وأضاف مصيلحي، أن الندوة ستكون عبر تقنية الفيديو كونفرنس يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 لمناقشة المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، فيما سيحضر الندوة السيد نجم وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية للمكتب رئيس المصلحة.

ومن ناحيته أفاد مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وكذا استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية والحد عن الزج بالتوكيلات الملاحية ومرحلي البضائع في قضايا تهريب بدون ذنب وكذا القضاء علي ظاهرة المهمل بالموانئ.

وأضاف القاضي، أنه من المعروف أن المرحلة الأولى- مرحلة تشغيل تجريبي اعتبارا من الأول من أبريل 2021 ثم تليها المرحلة الثانية- مرحلة التشغيل الإلزامي اعتبارا من الأول من يوليو2021.

الجدير بالذكر أن الندوة سيشارك فيها نخبة عظمي من السادة المسئولين بالمصلحة للتعريف بالنظام بكافة تفاصيله والرد على الاستفسارات الواردة من السادة الحضور.

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