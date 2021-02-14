«القوى العاملة»: تعيين 20 شابا بشمال سيناء خلال يناير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 20 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 110 شابًا مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف، أنه تم صرف ألفي جنيه منحة مولود لعامل، فضلًا عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ280 عاملًا بإجمالى 140 ألف جنيه كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.