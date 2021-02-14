«التموين»: ارتفاع المشاركين بالأوكازيون الشتوى لـ2066 محلا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي بلغ 2066 محلًا تجاريا، 93 قطاع أعمال، و1923 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 39 محل قطاع استثماري، و11 محل قطاع تعاوني.من جهته، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 156 محضرا للمحال المشاركة، تنوعت بين عدم إعلان الأسعار، وأوكازيون وهمي.وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.