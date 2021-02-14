عيد الحب بلا ورود في تركيا.. انخفاض المبيعات 50%

أكد رئيس اتحاد بائعي الزهور في مدينة قيصري التركية، مصطفى دوغان، انخفاض مبيعات الورود في عيد الحب، بنسبة 50 % مقارنة بالأعوام الماضية.وأرجع دوغان انخفاض مبيعات الورود إلى عدم علم المواطنين بإعفاء باعة الزهور من حظر التجول المفروض في نهاية الأسبوع بموجب إجراءات فيروس كورونا الصادرة وزارة الداخلية، وفقا لموقع تي 24 التركى.ولفت دوغان إلى أن الاتحاد يقوم بخدمة البيع عن طريق الهواتف في محاولة منه لحل الأزمة، مؤكدا أن مبيعات العام الجاري منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية.وقال دوغان: "عندما نقارن عطلة نهاية الأسبوع بيوم الجمعة، نجد أن حركة النشاط والبيع أكثر يوم الجمعة، حيث جاء المواطنون بحرية لأنه لم يكن هناك حظر، ولكن لم يأتوا في نهاية الأسبوع لأنهم ليسوا على علم بهذا الإعفاء من الحظر".