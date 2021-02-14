مايسة عطوة: مقر النواب بالعاصمة الإدارية يواكب العصر الحديث للتكنولوجيا

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمقر مجلس البرلمان الجديد فى العاصمة الإدارية، قائلة: "كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذه وعوده وإحداث التنمية التى نشاهدها حاليًا فى بقاع الجمهورية، فهناك مشروعات تأخذ سنوات لإتمامها، أصبحنا نجنى ثمارها فى أوقات قليلة".وقالت مايسة عطوة: إن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة على طراز معمارى متميز ويسع لعدد هائل من الطاقة البشرية، فالمبنى الرئيسي لمجلس النواب يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب الآلاف من أعضاء النواب، بالإضافة إلى المباني الخدمية التي تواكب العصر الحديث من التكنولوجيا والتقدم، وتناسب التطور التى تشهده مصر.وأثنت مايسة عطوة على أداء العمال والشركات المشرفة على المشروع، ومواصلتهم الليل بالنهار دون ملل أو ضعف لإنجاز المشروع المصرى العظيم فى ظل جائحة كورونا.