مرتزقة تركيا تقصف عين عيسى في الشمال السوري بالمدفعية

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقا من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي في الشمال السوري.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم على هذه المناطق لدفع الأهالي إلى مغادرتها، وإطلاق يد التنظيمات الإرهابية للاستيلاء على منازل الأهالي والمحاصيل الزراعية، كما فعلوا في العديد من المناطق بأرياف الحسكة والرقة ودير الزور.