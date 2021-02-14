سفير العراق لدى الفاتيكان: زيارة البابا المرتقبة رسالة سلام

اعتبر سفير العراق المعتمد لدى الفاتيكان رحمن العامري، اليوم الأحد، أن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق بمثابة رسالة سلام وتسامح للعالم، مرجحًا توقيع وثيقة للأخوة الإنسانية بين المرجع الأعلى علي السيستاني والحبر الأعظم تسمح بترسيخ علاقات الثقة المتبادلة بين جميع المكونات.وقال العامري في تصريحات، أوردتها قناة "السومرية نيوز" إن الرسالة الكبيرة التي تتضمنها زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي دعم سبل الحوار بين الأديان، إذ يرغب البابا في تعزيز الحوار والعيش المشترك بين جميع المكونات الدينية، سواء بين الكنائس، أو من خلال العلاقات الإسلامية المسيحية.وأضاف أن البابا فرنسيس سيعقد لقاء خاصا مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني؛ لبحث قضايا الحد من التطرف ونبذ الكراهية وإشاعة قيم السلام ومؤازرة سكان المناطق المحررة بسبب المصاعب التي واجهتهم، خاصة سكان سهل نينوى والموصل والمدن المجاورة، الذين تم تهجيرهم في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها عناصر "داعش" في ذلك الوقت.وأشار إلى أن البابا فرنسيس سيوجه رسالة للسعي وراء مسارات السلام والحوار والأخوة والتعاون البناء بين مختلف السياسيين في العراق، من أجل إعادة بناء الثقة ولإعادة روح الأمل لدى جميع العراقيين وخاصة الشباب، بعد سنوات من الحروب القاسية والمريرة ضد الجماعات الإرهابية.