مصادر بـ«التعليم»: جاهزون لأي قرارات تصدر بشأن الفصل الدراسي الثاني

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن مديري الإدارات التعليمية والمديريات جاهزون لأي قرارات تصدر عن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، فيما يخص آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وامتحانات نصف العام، والمقرر إعلانها في مؤتمر صحفي الخامسة مساء اليوم.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه حال عقد الامتحانات داخل المدارس ستكون بنظام الأيام التبادلية بين الصفوف الدراسية، على أن يوجد في المقعد الواحد طالب فقط ولا يتواجد في المدرسة أكثر من صف دراسي، موضحة: "الصف الرابع الابتدائي يكون له أيام مخصصة والخامس أيضا والسادس، وتكون الأيام تبادلية مع التعقيم الكامل في اللجان".وأكدت المصادر أن المدارس جاهزة لإعلان الجداول بداية من غدٍ الإثنين، حال صدور قرار رسمي ونهائي من وزير التعليم اليوم بشأن عقدها.