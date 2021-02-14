تدمير طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين)، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط" بالسعودية.صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».وأعلن التحالف العربي، أمس السبت، تدمير طائرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مطار أبها السعودي.