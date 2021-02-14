رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:16 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة كيفية مشاركة جامعة الفيوم في مشروع استصلاح أراضٍ في محافظة الوادي الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من قبل محافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور نيفين السواح، عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق وعميد كلية الزراعة سابقا، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

أكد شديد، خلال اللقاء أن ذلك المقترح يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والذي سيتم من خلاله تخصيص مساحة ١٠٠٠ فدان أو أكثر في المنطقة الواقعة بين أبو طرطور وقرية الزيات بنظام حق الانتفاع لكل جامعة مصرية أراضٍ قابلة للاستصلاح والاستزراع بنظام حق الانتفاع لاستغلالها في البحث العلمي لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

كما يتضمن البروتوكول تخصيصًا بحق الانتفاع بمساحة من 5- 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة، كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

أكد رئيس جامعة الفيوم استعداد الجامعة الكامل للمشاركة في هذا المشروع القومي وهو استصلاح أراضٍ جديدة لتنضم إلى الرقعة الزراعية الحالية خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى من المتخصصين بكليات الجامعة المختلفة لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحسين ظروف المعيشة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى آثاره الإيجابية الكبيرة في تشغيل خريجي الجامعات المصرية خاصة من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري خاصة مع توافر كوادر علمية وبحثية متميزة بجامعة الفيوم وقادرة على القيام بدور فعال في برامج التنمية الشاملة للبلاد.

خلال اللقاء تم مناقشة المقترحات والأفكار المميزة من خلال المتخصصين بكليات الجامعة المختلفة سواء في مجال الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية واستخدام تطبيقات الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف جديدة، إضافة إلى آليات البحث عن مصادر المياه اللازمة للزراعة وطرق الري الحديثة والنباتات الطبية والعطرية واستخدام تطبيقات الاستشعار من بعد في تحديد نوع التربة وأماكن تواجدات المياه الجوفية.

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بزيارة المنطقة على أرض الواقع لمعاينة المنطقة المخصصة للجامعة، تمهيدًا لبدء العمل بعد توقيع البروتوكول المقترح بين الجامعة والمحافظة.
جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد
جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد
جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد
جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«هيئة الكتاب» تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»