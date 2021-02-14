جامعة الفيوم تشارك في استصلاح 1000 فدان بالوادي الجديد

عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة كيفية مشاركة جامعة الفيوم في مشروع استصلاح أراضٍ في محافظة الوادي الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من قبل محافظة الوادي الجديد.جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور نيفين السواح، عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق وعميد كلية الزراعة سابقا، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام.أكد شديد، خلال اللقاء أن ذلك المقترح يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والذي سيتم من خلاله تخصيص مساحة ١٠٠٠ فدان أو أكثر في المنطقة الواقعة بين أبو طرطور وقرية الزيات بنظام حق الانتفاع لكل جامعة مصرية أراضٍ قابلة للاستصلاح والاستزراع بنظام حق الانتفاع لاستغلالها في البحث العلمي لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).كما يتضمن البروتوكول تخصيصًا بحق الانتفاع بمساحة من 5- 10 أفدنة لكل خريج، في إطار مبادرة قومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقًا لرغبات خريجي كل جامعة، كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب هذا البروتوكول، بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للجامعات المصرية لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.أكد رئيس جامعة الفيوم استعداد الجامعة الكامل للمشاركة في هذا المشروع القومي وهو استصلاح أراضٍ جديدة لتنضم إلى الرقعة الزراعية الحالية خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى من المتخصصين بكليات الجامعة المختلفة لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحسين ظروف المعيشة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، إضافة إلى آثاره الإيجابية الكبيرة في تشغيل خريجي الجامعات المصرية خاصة من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري خاصة مع توافر كوادر علمية وبحثية متميزة بجامعة الفيوم وقادرة على القيام بدور فعال في برامج التنمية الشاملة للبلاد.خلال اللقاء تم مناقشة المقترحات والأفكار المميزة من خلال المتخصصين بكليات الجامعة المختلفة سواء في مجال الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية واستخدام تطبيقات الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف جديدة، إضافة إلى آليات البحث عن مصادر المياه اللازمة للزراعة وطرق الري الحديثة والنباتات الطبية والعطرية واستخدام تطبيقات الاستشعار من بعد في تحديد نوع التربة وأماكن تواجدات المياه الجوفية.في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام وفد من الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بزيارة المنطقة على أرض الواقع لمعاينة المنطقة المخصصة للجامعة، تمهيدًا لبدء العمل بعد توقيع البروتوكول المقترح بين الجامعة والمحافظة.