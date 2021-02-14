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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عيونه لما قابلوني» لرامي صبري تتخطى المليون الأول في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:16 م
رامي صبري
رامي صبري
محمد قدري
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حقق المطرب رامي صبري مشاهدات مرتفعة بأغنية "عيونه لما قابلوني"ـ خلال الساعات الماضية بعد طرحها بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

وتخطت الأغنية الجديدة حاجز المليون الأول، بعد 48 ساعة من طرحها على "يوتيوب"، كما تصدرت الترند في أكثر من دولة عربية، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

والأغنية من كلمان الشاعر محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري، وتصوير عماد قاسم، وطرحها الفنان احتفالا مع جمهوره بعيد الحب.

وكان النجم قد نجح خلال الفترة الماضية في طرح أغنيات سينجل وتحقيقها مشاهدات عالية، مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا" بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب"، و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرا.

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