أحمد علاء يطرح «الفرصة جاتلي» بمناسبة عيد الحب
الأحد 14/فبراير/2021 - 03:15 م
دعاء عبد المقصودطباعة
طرح الفنان أحمد علاء أغنية جديدة بعنوان "الفرصة جاتلي "، عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات عصام حسني، ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع طارق عبد الجابر.
وتقول كلمات الاغنية:
تمشي إيه دي الفرصة جاتلي ومش هعديها
في حاجات جوايا ليكي ولازم احكيها
مش هطول فيها يعني مانتي عارفاها
أي قصة حب مبتكملش غير بيها
فاكرة اول مرة شفتك كنتي شاغلاني
كله لاحظ اني يومها بقيت واحد تاني
لسة بسأل حد عنك قاللي فين هي
مشيتي فجأة ومن يوميها وانتي واحشاني.
يذكر ان اخر اعمال احمد علاء، كانت اغنية " أخيرًا " والتي طرحها مؤخرًا علي "يوتيوب"، إهداء الي زوجته بمناسبة زفافهم وحققت نجاحًا كبيره فور طرحها.
وتقول كلمات الاغنية:
تمشي إيه دي الفرصة جاتلي ومش هعديها
في حاجات جوايا ليكي ولازم احكيها
مش هطول فيها يعني مانتي عارفاها
أي قصة حب مبتكملش غير بيها
فاكرة اول مرة شفتك كنتي شاغلاني
كله لاحظ اني يومها بقيت واحد تاني
لسة بسأل حد عنك قاللي فين هي
مشيتي فجأة ومن يوميها وانتي واحشاني.
يذكر ان اخر اعمال احمد علاء، كانت اغنية " أخيرًا " والتي طرحها مؤخرًا علي "يوتيوب"، إهداء الي زوجته بمناسبة زفافهم وحققت نجاحًا كبيره فور طرحها.