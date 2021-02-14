أحمد علاء يطرح «الفرصة جاتلي» بمناسبة عيد الحب

طرح الفنان أحمد علاء أغنية جديدة بعنوان "الفرصة جاتلي "، عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلمات عصام حسني، ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع طارق عبد الجابر.وتقول كلمات الاغنية:تمشي إيه دي الفرصة جاتلي ومش هعديهافي حاجات جوايا ليكي ولازم احكيهامش هطول فيها يعني مانتي عارفاهاأي قصة حب مبتكملش غير بيهافاكرة اول مرة شفتك كنتي شاغلانيكله لاحظ اني يومها بقيت واحد تانيلسة بسأل حد عنك قاللي فين هيمشيتي فجأة ومن يوميها وانتي واحشاني.يذكر ان اخر اعمال احمد علاء، كانت اغنية " أخيرًا " والتي طرحها مؤخرًا علي "يوتيوب"، إهداء الي زوجته بمناسبة زفافهم وحققت نجاحًا كبيره فور طرحها.