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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شاب أحب فتاة ولم يتمكن من الزواج بها فماذا يفعل؟.. «إعلام الأزهر» تجيب

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:28 م
جريدة الدستور
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بثت وحدة الاتصال بكلية إعلام الأزهر فيديو تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، تحدث فيه الشيخ محمود ربيع، مؤسس فريق أزهريون على المنهج، وقال إن القلب مضغة لا يملكها الإنسان فالله  يقلبها كيف يشاء، وقد يقع شاب في حب فتاة، مثلما حدث مع مغيث وبريرة حين كان يمشي في المدينة ويبكي.

فلما تشفع له الرسول عندها، فقالت: أشافع أم آمر، فقال: شافع، فقالت: إني لا أريده، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة والله إني لأتعجب من حبه لها وبغضها له، واستكمل أنه إذا حدث ووقع شاب في حب فتاة فعليه أن يسعى للنكاح، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت للمتحابين خيرًا من النكاح، وكذا ثلاثة على الله حق أن يعينهم منهم الطالب للنكاح يريد العفاف.

وأضاف مؤسس فريق أزهريون على المنهج، إن  حالت الأيام بين المحبين  فعلي المحب أن يكون عفيفًا ولا يلمح بذلك أو يصرح، فمن عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى.

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام جامعة الأزهر تعمل على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، بإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال.

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