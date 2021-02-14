«المحرصاوي» يهنئ طلاب الأزهر بإحراز المركز الأول بمسابقة «Jessup»

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، التهنئة لفريق طلاب جامعة الأزهر المشاركين في مسابقة "Jessup" للقانون الدولي، والتي تمت بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية بكليات الشريعة والقانون، وكليات الحقوق.وأعلن رئيس الجامعة، أن هذا الفوز الكبير يعد رصيدًا علميًّا كبيرًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر، ويؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو الريادة والتمييز في جميع المجالات العلمية، موضحا أن فريق طلاب وطالبات جامعة الأزهر قاموا بتمثيل مشرف للجامعة، وحصلوا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في التصفيات الدولية المقامة عن بُعد (أونلاين) بأمريكا بسبب فيروس كورونا المستجد.و لفت رئيس جامعة الأزهر، إلى أن فريق جامعة الأزهر قد حصل على المركز الأول في التصفيات النهائية في المسابقة، التي عقدت بين الجامعات المصرية بعد فوزه على فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة.