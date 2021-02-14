إزالة تعديات ورصف الشوارع بالأسفلت في كفر الشيخ (صور)

شهدت عدة مدن بكفر الشيخ أعمال رصف الشوارع بالأسفلت ورصف الشوارع الضيقة بالانترلوك، كما شهدت عدد من المدن والقرى حملات لإزالة المباني المخالفة في مهدها.أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق أبو دراز- التصافي، إضافة إلى بدء أعمال رصف الانترلوك بالمدينة، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات،وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق الرياض- الحامول، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم إزالة حالة تعدى وتغيير سكن خاص إلى محلات تجارية بالمدينة، وتمت الإزالة كاملة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة المحلية بسيدي سالم،وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بشوارع أحد توابع قرية أبو دراز،وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، بالتنسيق مع الشرطة.كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص،فتم الإزالة في المهد حالة تعدي عبارة عن بناء بلوك ابيض بعزبة ابو دبوس التابعة لقرية شابه، على مساحه 2×4متر، وتمت الإزالة كاملة وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.ووجَّه المحافظ بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.