انطلاق مجموعات التقوية لطلاب التعليم الفني بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات مجموعات التقوية الخاصة بطلاب التعليم الفني للصفوف الأول والثاني والثالث، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والسيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن ذلك تم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة المسافات والتباعد بين الطلاب والتهوية الجوية أثناء المحاضرات، وارتداء الجميع الكمامة، بالإضافة أعمال التطهير والتعقيم.وأكد "النيلي"، على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة، للجميع مع اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع