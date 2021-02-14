مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث أقام قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "الأمثال والثقافة الشعبية" إلقاء طاهر صقر، تناول الحديث عن تاريخ الثقافة الشعبية، وبداية ظهورها، وأصولها، وأشكالها، وكيف استفاد المجتمع منها، كما تم إقامة عرض فني لفرقة المنوفية للآلات الشعبية بقيادة يوسف النقيب، حيث تم عرض مجموعة من أغاني التراثية والفلكلورية.وقدم قصر ثقافة السادات ندوة لمناقشة كتاب للأطفال بعنوان "صانع المعروف" من تأليف محمد لبيب، تناولت المناقشة نوره عبدالجواد عن زنجار أمير البحار، والذي أبحر مع أصدقائه ورَسَت السفينة عند جزيرة مجهولة، وتناولت محاولاته في تأثيره على تفكير سكان الجزيرة، وضبط سلوكهم لحمايتهم وحماية أصدقاؤه.كما تم عرض مجموعة من رسوم الأطفال ضمن نشاط بيت ثقافة منوف في معرض بعنوان "ثروتنا السمكية"، وتناول أحمد جاد مدرس التربية الخاصة الحديث عن "عبدالرحمن بدوي وعيد ميلاده الـ80" ضمن نشاط بيت ثقافة أشمون، وهو أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، وتناول الحديث عن نشأته ودراسته، ونشاطاته السياسية، ومؤلفاته، كما تناول سعيد منصور الحديث عن "رائحة الوداع" كتاب من تأليف فؤاد قنديل ضمن نشاط بيت ثقافة بركة السبع، ويحوي الكتاب مجموعة قصصية منها: حنين شجرة الورد، طقوس الاحتفال بموت الزمن وغيرها من القصص الرائعة.وأقام بيت ثقافة الشهداء مناقشة كتاب للأطفال "الكعكة والكلب الأسود" من تأليف محسن محمد، وتناولت المناقشة عبير البحيري عن كعكة مغرورة ولم ترد أن يأكلها أحد، ولكن الكلب الأسود استطاع أن يأكلها بذكاؤه وقصة "الفراشات واللون الأخضر" التي قامت بمناقشتها سهى بشر ضمن نشاط بيت ثقافة شبرا بخوم، وسردت أحداث القصة عن قلم شعر برغبة في رسم لوحة جميلة، وبدأ في رسم منظر طبيعي جميل، ورسم فراشات وأطفال وحديقة رائعة، ولكن الأطفال قطفوا الزهور واتعبوا الفراشات، وعلمهم القلم تحسين سلوكهم، كذلك تم مناقشة لكتاب "الفيل" ضمن نشاط بيت ثقافة تلا، وتناولت الحديث فاطمة البدوي عن الفيل، وعن أماكن تواجده، وحجمه، وغذائه؛ وكانت "الصداقة" عنوان مسرح العرائس لتميم حجازي، والذي أقامه بيت ثقافة تلا، وتحدث عن مفهوم الصداقة، وأهمية الصديق في حياتنا.