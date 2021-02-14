ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ828408

استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا عند 828 ألفا و408 إصابات اليوم الأحد.وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و238 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 769 ألفا و7 أشخاص من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.ومر نحو 55 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.