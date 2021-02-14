«كورونا» يُغلق 5 مساجد جديدة في السعودية

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بعد الكشف عن 5 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "باشرت الوزارة اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة أيام 62 مسجدًا، تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقًا لرسالة الوزارة".ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر كورونا.