حقوق الإنسان بالبرلمان العربى تنتقد تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، ما جاء بتقرير منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين، واصفًا ما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب وافتراءات بأنه تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يُمثل تجنيًا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال.وقال المرصد- في بيان للبرلمان العربي اليوم الأحد- إن افتعال وقائع غير صحيحة، والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير، يؤكدان مجددًا نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير.وأشار إلى أن مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، وهو ما يُفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية.وأكد المرصد أن تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدي يواجهه هذا الملف على الإطلاق.وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، بأن تكون على قدر المسئولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تمامًا عن حماية حقوق الإنسان.