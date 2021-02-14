رفع أسعار البنزين في نيروبي بنسبة 7.7%

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة والبترول في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، عن أنه سيتم رفع أسعار البنزين بنسبة 7.7% إلى 115.18 شلن للتر (1.05 دولار للتر أو 3.98 دولار للجالون).وسيتم رفع أسعار الديزل بنسبة 6% إلى 101.91 شلن للتر، بينما سيرتفع سعر الكيروسين بنسبة 6.1% إلى 92.44 شلن للتر.ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم غد، على أن تتم مراجعتها في غضون شهر.ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل ارتفاع الطلب في دول من بينها الولايات المتحدة والصين، وتقييد تحالف "أوبك بلس" لمستويات الإمدادات.