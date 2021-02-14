اعتقال 17 شخصًا في جنوب إفريقيا بسبب أنشطة تعدين غير قانونية

اعتقلت الشرطة في جنوب إفريقيا 17 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، بتهمة المشاركة في أنشطة تعدين غير قانونية.وأعلنت الشرطة أنها اعترضت المعتقلين وهم في طريقهم إلى منجم في مدينة أوركني الواقعة في الشمال الغربي.وقال تيلانجيلاني ريكوتسو، المتحدث باسم مديرية التحقيق في الجرائم، إن الشرطة تابعت المعلومات المتعلقة بشحنة من المواد الغذائية كان من المقرر إنزالها في فتحة التهوية بالمنجم من قبل زعماء العصابات المزعومين ومساعديهم.وأضاف: "اندلعت اشتباكات عندما اكتشف المشتبه بهم الشرطة، وبدأوا في إطلاق النار، حيث تمكن الفريق من إلقاء القبض على 16 مساعدًا ومسئول واحد، في حين هرب أحد المسلحين إلى داخل المنجم ولم يتم القبض عليه".وأفاد بأنه تم العثور على المجموعة بحوزتها 14.800 راند جنوب إفريقي نقدًا (الراند الجنوب إفريقي يعادل 0.069 دولار أمريكي) وأدوات تعدين غير قانونية، وحوالي 3 أطنان من الطعام، كما صادرت الشرطة سيارة.ومن المتوقع أن يمثل المعتقلون الـ17 أمام المحكمة في أوركني في 21 فبراير الجاري.