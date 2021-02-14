حملة مكبرة لصيانة تماثيل وسط القاهرة (صور)

كثفت محافظة القاهرة من استعدادها لمسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات وذلك بالمرور على الميادين العامة وأعمال الصيانة الدورية للتماثيل الموجودة في مسار نقل هذه المومياوات.وقام حي غرب القاهرة بأعمال الصيانة الدورية وتنظيف تمثال ميدان سعد باشا زغلول بالزمالك، ورفع كفاءة الصيانة وتنظيف أسود كوبرى قصر النيل برفقة وفد من وزارة السياحة والآثار، كما قام الحي بأعمال نظافة ورفع المخلفات من أسفل ومداخل ومخارج كوبرى قصر النيل، ومتابعة أعمال صيانة تمثال سيمون بوليڤار بالقرب من ميدان التحرير استعدادًا للاحتفالية العالمية المقرر إقامتها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارات.