بوتين يعلن رغبة روسيا في تطوير العلاقات مع اليابان

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب وستعمل على تطوير العلاقات مع اليابان.وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه رؤساء هيئات تحرير وسائل الإعلام الرئيسية وفقا لوسائل إعلام روسية: "نريد تطوير العلاقات مع اليابان، وسنقوم بتطويرها، لكننا لن نفعل أي شيء يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية".