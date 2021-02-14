بوتين يعلن رغبة روسيا في تطوير العلاقات مع اليابان
الأحد 14/فبراير/2021 - 03:15 م
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن بلاده ترغب وستعمل على تطوير العلاقات مع اليابان.
وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه رؤساء هيئات تحرير وسائل الإعلام الرئيسية وفقا لوسائل إعلام روسية: "نريد تطوير العلاقات مع اليابان، وسنقوم بتطويرها، لكننا لن نفعل أي شيء يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية".
وقال الرئيس الروسي، خلال لقائه رؤساء هيئات تحرير وسائل الإعلام الرئيسية وفقا لوسائل إعلام روسية: "نريد تطوير العلاقات مع اليابان، وسنقوم بتطويرها، لكننا لن نفعل أي شيء يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية".