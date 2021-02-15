صاحبة فوتوسيشن كفر الحمام: «مافيش راجل بينور ست»

وكان لـ "الدستور" لقاء مع مصممة الديكور خلال السطور التالية:

◄في أي محافظة كان موقع التصوير؟

◄هل يرجع اختيار اللون الأزرق لمنع الحسد؟

◄لمن ترسلين التهنئة لعيد الحب؟

◄لماذا يتم اختيار اللون الأحمركرمز للحب؟

◄هل السنجلة جنتلة؟

◄هل تؤمني أن فيه راجل بينور الست وراجل بيطفيها؟

◄ وما مواصفات فتى أحلامك؟

◄ هل من الممكن أن تتقبلي الزواج لمجرد فكرة الإنجاب؟

◄ وما تعريف الحب بالنسبة لك؟

"بالأزرق استطاعت مصممة الديكور أمنية ناجي خطف الأنظار إليها بفوتوسيشن بمحافظة الشرقية "كفر الحمام"، في يوم عيد الحب الموافق اليوم 14 فبراير ".الفوتوسيشن كان في قرية ريفية تُسمى بـ"كفر الحمام" بمحافظة الشرقية، وقمنا بعمل الديكور المناسب للفكرة، أخترنا مكان مفتوح للتعبير عن الحرية والانطلاق ليناسب السنجلة، بدأنا نرتب الفكرة حتى وصلنا للشكل النهائي الخاص بالديكور.بالطبع لا..اختيار اللون الأزرق ليس له علاقة بالحسد هو يعبر عن لون السماء والبحر، ولا مانع لاستخدامه ضد الحسد على السنجلة.أبعثها لأمي ولنفسي ولكل الناس حولي، والأشخاص الذين يعملون معي ودائرة معارفي بأكملها، فالحب ليس بين الرجل والمرأة فحسب بل لكل الفئات من ابن لوالدته أو من أخت لأختها.من المتعارف عليه منذ قديم الأزل أن الأحمر مرتبط بالحب ولكن من وجهه نظرى الشخصية ليس علينا اقتصار الحب من خلال لون فالأمر مرتبط بينك، وبين الشخص الذي يقدم لك الهدية فسواء كانت باللون الأحمر أو الأزرق فهي ستعجب الشخص المهدى له بالطبع.بالطبع هي "جنتلة"، طالما المرأة لازالت لم تقابل الشخص المناسب الذي تستطيع أن تستكمل معه الحياة بكل مودة وحب.لا أؤمن بذلك بالطبع الحب والاهتمام بينور الشخص ويعطيه قدر من الإيجابية ولكن لا يصح أن تجعل الست حياتها متوقفة على الرجل لكي يقوم هو بجرعة التفاؤل، بل عليها أن تتفائل بالحياة وتنظر للأشياء الإيجابية في حياتها.أن يكون الشخص به كافة صفات الراجل، وأن تدرك المرأة داخل العلاقة أنها ست وأنثي وهكذا الرجل فالأخير له طباع معينه وهي لها طباع، وكلًا منا يدرك إيجابياته وسلبياته.بالطبع لا..فهذا ليس مقياس للزواج مهما مر العمر بي لابد من الشخص المناسب للزواج والشعور بالتوافق بيني وبينه، فهي تجربة لابد من الاقدام عليها والمرأة على وجه الاستعداد فعدم الزواج ليست تهمة.الحب هو أكسجين الحياة، فحب النفس والعمل عليها ومعرفة مقدار النفس أمر مهم جدًا بالنسبة للشخص للاستمرار في الحياة بشكل سوىً.