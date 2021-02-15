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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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صاحبة فوتوسيشن كفر الحمام: «مافيش راجل بينور ست»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:46 م
صاحبة فوتوسيشن كفر
صاحبة فوتوسيشن كفر الحمام
شيماء دهب
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"بالأزرق استطاعت مصممة الديكور أمنية ناجي خطف الأنظار إليها بفوتوسيشن بمحافظة الشرقية "كفر الحمام"، في يوم عيد الحب الموافق اليوم 14 فبراير ".

وكان لـ "الدستور" لقاء مع مصممة الديكور خلال السطور التالية:

◄في أي محافظة كان موقع التصوير؟
الفوتوسيشن كان في قرية ريفية تُسمى بـ"كفر الحمام" بمحافظة الشرقية، وقمنا بعمل الديكور المناسب للفكرة، أخترنا مكان مفتوح للتعبير عن الحرية والانطلاق ليناسب السنجلة، بدأنا نرتب الفكرة حتى وصلنا للشكل النهائي الخاص بالديكور.

◄هل يرجع اختيار اللون الأزرق لمنع الحسد؟
بالطبع لا..اختيار اللون الأزرق ليس له علاقة بالحسد هو يعبر عن لون السماء والبحر، ولا مانع لاستخدامه ضد الحسد على السنجلة.

◄لمن ترسلين التهنئة لعيد الحب؟
أبعثها لأمي ولنفسي ولكل الناس حولي، والأشخاص الذين يعملون معي ودائرة معارفي بأكملها، فالحب ليس بين الرجل والمرأة فحسب بل لكل الفئات من ابن لوالدته أو من أخت لأختها.

◄لماذا يتم اختيار اللون الأحمركرمز للحب؟
من المتعارف عليه منذ قديم الأزل أن الأحمر مرتبط بالحب ولكن من وجهه نظرى الشخصية ليس علينا اقتصار الحب من خلال لون فالأمر مرتبط بينك، وبين الشخص الذي يقدم لك الهدية فسواء كانت باللون الأحمر أو الأزرق فهي ستعجب الشخص المهدى له بالطبع.

◄هل السنجلة جنتلة؟
بالطبع هي "جنتلة"، طالما المرأة لازالت لم تقابل الشخص المناسب الذي تستطيع أن تستكمل معه الحياة بكل مودة وحب.

◄هل تؤمني أن فيه راجل بينور الست وراجل بيطفيها؟
لا أؤمن بذلك بالطبع الحب والاهتمام بينور الشخص ويعطيه قدر من الإيجابية ولكن لا يصح أن تجعل الست حياتها متوقفة على الرجل لكي يقوم هو بجرعة التفاؤل، بل عليها أن تتفائل بالحياة وتنظر للأشياء الإيجابية في حياتها.

◄ وما مواصفات فتى أحلامك؟
أن يكون الشخص به كافة صفات الراجل، وأن تدرك المرأة داخل العلاقة أنها ست وأنثي وهكذا الرجل فالأخير له طباع معينه وهي لها طباع، وكلًا منا يدرك إيجابياته وسلبياته.

◄ هل من الممكن أن تتقبلي الزواج لمجرد فكرة الإنجاب؟
بالطبع لا..فهذا ليس مقياس للزواج مهما مر العمر بي لابد من الشخص المناسب للزواج والشعور بالتوافق بيني وبينه، فهي تجربة لابد من الاقدام عليها والمرأة على وجه الاستعداد فعدم الزواج ليست تهمة.

◄ وما تعريف الحب بالنسبة لك؟
الحب هو أكسجين الحياة، فحب النفس والعمل عليها ومعرفة مقدار النفس أمر مهم جدًا بالنسبة للشخص للاستمرار في الحياة بشكل سوىً.

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