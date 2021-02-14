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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 4747 عملية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالمنيا في 2020

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:57 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم إجراء 4747 عملية مجانية في مختلف التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار خلال العام الماضي 2020، منها 3075 عملية جراحة عيون، و437 مخ وأعصاب، و423 جراحة أورام، و389 قسطرة قلبية، و227 قلب مفتوح، و196 جراحة العظام.

من ناحيته أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

في حين قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتامين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهًا بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت.

وشدد على التنبيه بحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، وأنه تم لأول مرة بمحافظة المنيا إجراء عملية زراعة قرنية كاملة يوم 2 فبراير الحالي بمستشفى رمد المنيا، وذلك ضمن جهود القضاء على قوائم الانتظار.

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