العراق يبدأ إجراء فحوص مختبرية للكشف عن تحورات كورونا

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر للتجوال للتصدي للجائحة بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد.

بدأت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، اليوم الأحد، في إجراءات الفحوص المختبرية للكشف عن تحورات فيروس "كورونا" داخل البلاد.جاء ذلك في بيان للوزارة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، دون تطرق لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.