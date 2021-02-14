باكستان تتسلم 17 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا قبل أبريل

أفادت القنصلية البريطانية في إسلام آباد بأنه من المقرر أن تتسلم باكستان 17 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل أبريل المقبل.وذكرت القنصلية في بيان أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن باكستان ستتسلم 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاح قبل شهر يونيو المقبل، موضحة أنه بذلك سيتمكن أكثر من 8 ملايين شخص في البلاد من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.جدير بالذكر أن باكستان سجلت 1404 إصابات جديدة بالفيروس، و31 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية فيما وصل إجمالي عدد الحالات التي أصيبت في البلاد بكورونا إلى 563 ألفا و29 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و307 وفيات.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 25 ألفا و635 شخصا.