غدا.. «القومي للمرأة» يطلق 10 فيديوهات توعوية حول «المسار المهني»

يطلق المجلس القومي للمرأة، من خلال الإدارة العامة لتنميه المهارات، 10 فيديوهات توعوية بدءًا من الغد حول "المسار المهني"، بالتعاون مع الدكتورة إيمان مرسي، استشاري التوجيه والإرشاد الوظيفي، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، في إطار الاهتمام بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة كمحور أساسي للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.وتتضمن الفيديوهات توعية السيدات بكيفية العودة إلى سوق العمل وتقييم الذات ومعرفة المميزات الشخصية، وما الوظيفة المناسبة لكل شخصية، وسبل عرض المهارات والأفكار المطلوبة لتصبح المرأة رائدة أعمال.