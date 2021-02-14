322 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 372 ألفًا و732 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 363 ألفًا و585 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.433 حالة منذ بداية الجائحة.