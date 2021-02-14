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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:52 م
افتتاح وحدتي مرور
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء
الدقهلية : عمرو الحوتى
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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأحد، واللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وحدة مرور جمصة الجديدة على الطريق الدولى التى أقيمت على مساحة كلية بلغت 5 أفدنة بتكلفة قدرها 7.50 مليون جنيه، حيث تقوم الوحدة الجديدة بترخيص السيارات النقل الثقيل والأتوبيسات، بمناسبة عيد الدقهلية القومى فبراير 2021

شهد الافتتاح اللواء رجب العشماوي، مساعد مدير الأمن لمنطقة غرب الدقهلية، واللواء أحمد خلف مفتش الداخلية واللواء خالد ابراهيم مدير منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، اللواء إيهاب شبانة، واللواء عماد المهدي مساعدي مدير الأمن، والعميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، واللواء أحمد مهدى مدير الحماية المدنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار سعى الحكومة الدائم لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين وحمايتهم، وبالمتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

كما افتتح المحافظ ومرافقيه نقطة شرطة المنطقة الصناعية بجمصة والتى تم إنشاءها على مساحة 1550 متر مربع وبتكلفة للانشاءات والتجهيز، بلغت 5 ملايين جنيه لتوفير الخدمات الأمنية للمصانع بالمنطقة الصناعية.

كما شملت الافتتاحات وحدة المطافي بتقسيم 15 مايو بجمصة لتوفير خدمة الحماية المدنية لمدينة 15 مايو والمنطقة الصناعية بجمصة وقد أقيمت على مساحة الكليه 370 متر مربع ويتكون من طابقين وجراش ومكاتب وسكن إداري بتكلفة 4.5 ملايين جنيه والوحدة مجهزة بجميع المعدات وسياراتى إطفاء بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وقال محافظ الدقهلية إن إضافة وافتتاح تلك الخدمات الجديدة بمحافظة الدقهلية يأتى فى إطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير لكافة المنشآت الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية تحقيقا لرضا المواطنين.

أكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح، أن رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها، إنما فى كافة المحافظات، مشيرًا إلى الطفرة التنموية الكبيرة والمشروعات العملاقة التى أنجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المحافظ ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما إبطاء أو تأخير، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التى تقدم الخدمات للمواطنين لا بدّ لها من العمل الجاد لإرضاء المواطنين.
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)
افتتاح وحدتي مرور وإطفاء ونقطة شرطة بجمصة (صور)

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