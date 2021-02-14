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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 119 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 «سناتر» دروس ببني سويف

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:50 م
الكمامة
الكمامة
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة.

وأكد محافظ بني سويف، على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس، جاء ذلك خلال مناقشة لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، أنه تم اليوم تحرير 119 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 9 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد5 مراكز دروس خصوصية "سناتر"، كما تم إغلاق 50 منشأة ما بين محال تجارية وأسواق وسويقات، على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

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