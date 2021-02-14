إحالة 41 طبيبًا وممرضة للتحقيق بسبب «التزويغ» في الغربية

قرر هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بالغربية، الأحد، إحالة 41 طبيبًا وممرضة وإداري من العاملين في عدد من المنشآت الصحية للتحقيق بالشؤون القانونية، بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.وأجرى رئيس مدينة قطور مرورًا مفاجئًا على عدد من المنشآت الصحية بنطاق المركز؛ للوقوف على مدى سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمترددين على تلك المنشآت ومدى توافر المستلزمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.ورصد رئيس المدينة تواجد 41 طبيب وممرضة وإدارى من العاملين بمستشفى التكامل الصحى بقرية أميوط ومستشفى الدكتور السيد جاد ومستشفى التكامل بقرية الريانيه، وكذا بعض القصور والسلبيات، فأصدر قراره المتقدم مع توجيه الإدارة الصحية ومسؤولى تلك المنشآت بتلافى السلبيات.