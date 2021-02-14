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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجزر في كفر الشيخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:49 م
دواجن
دواجن
عمرو الشامي
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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة.

وذلك لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، والتأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بالوحدة المحلية بقرية غرب تيره، للاطمئنان على مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة للمواطنين مع حسن معاملة المترددين وسرعة إنهاء كافة المعاملات، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية، مشددًا على الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، فضلًا عن متابعة أعمال القافلة الطبية بقرية تفتيش أبو سكين، حيث تم تنظيم قافلة علاجية الكشف والتحليل وصرف العلاج بالمجان بجميع التخصصات للأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة عن المدينة.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش وتعقيم وتطهير المساجد بدائرة الوحدة المحلية بقرية الورق، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرى منشأة عباس والقن، وأشرَف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال إصلاح كسر مفاجئ في مواسير مياه الشرب قطر 6 بوصة بمنطقة النرجس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي بمناطق مختلفة من المدينة منها "شارع أبو حمص، شارع فرج الصائغ، تقسيم الحل شارع أمن الدولة، شارع الجمال، تقسيم المعلمين شارع 40، كورنيش النيل، شارع الجمهورية، شارع الدلتا، تقسيم رجب، شارع الثورة، المستشفى العام، شارع الجيش، شارع الجلاء أمام السنترال، تقسيم رجب، شارع الشبراخيتي، خلف مساكن الصفا، شارع صبري يحي، شارع الجمال"، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالشارع المؤدي إلى طريق الجبانات، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغيير الأغطية التالفة، بالإضافة إلى تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بمنطقة الغانمية، فضلًا عن متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات التجارية والمجازر، وكذا مجازر الدواجن غير المرخصة، بالتنسيق مع قسم الشرطة وإدارة التموين والصحة والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونًا ودون إشراف بيطري ومجهولة المصدر في إحدى المجازر غير المرخصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

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