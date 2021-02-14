عصمة الكتاب المقدس في «الرسالة الأسبوعية لرئيس الإنجيلية» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، حلقة جديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الأحدث تحت شعار عصمة الكتاب المقدس.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة: "نؤمن أن الكتاب المقدس معصوم في كل مقاصده وهو التعليم الذي نادى به الإصلاح الإنجيلي".